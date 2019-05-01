وذكر مدير منطقة آثار الهرم، أشرف محي، أن شرطة السياحة ألقت القبض على متسلق الهرم الأكبر "هرم خوفو"، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وأوضح محيي أن "الشخص مصري الجنسية، زار منطقة أهرمات الجيزة في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي"، ثم قام بقطع تذكرة دخول لمنطقة الأهرامات بطريقة عادية مثل أي زائر".

وتابع :"اتجه للجهة الغربية للهرم، وبدأ في تسلقه، وقامت قوات الأمن بملاحقته، إلا أنه قام بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، ونجح في الصعود إلى قمة الهرم، وقام بنزع الساري الخشبي وكسره وألقاه على قوات الأمن".

وأكد مدير منطقة آثار الهرم، أنه تم القبض على الشاب، وأنه الآن يخضع للتحقيق من قبل الجهات الأمنية.

وأشار محيي، إلى أن حركة السياحة في منطقة الأهرامات منتظمة، ولم تتأثر بتلك الواقعة.