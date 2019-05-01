فقد هاجمت مجموعة من الكلاب، سربا من أسماك القرش الضخمة على أحد الشواطئ في أستراليا، وأظهر تسجيل مصور معركة "حامية وغير مسبوقة" بين الكلاب والأسماك.

وكانت أسماك القرش المفترسة تلاحق عددا من الأسماك الصغيرة على ما يبدو لالتهامها، فجنحت إلى الشاطئ، لكن مجموعة من الكلاب كانت لها بالمرصاد.

وقد وقعت الحادثة على أحد شواطئ جزيرة موراي شمال كوينزلاند، والتقطها جريج ماكينون بهاتفه الذكي قبل أسبوعين، بينما كان يمشي على الشاطئ بعد العمل.

وقال ماكينون: "لقد بدا ليس المشهد وكأن الكلاب وأسماك القرش تلعب مع بعضه البعض. أسماك القرش دائما ما تصل إلى المياه الضحلة والكلاب في الجزيرة لا تفارق الشاطئ. أنا متأكد من أنهم يعرفون بعضهم البعض جيدا".

ويسمع خلال الفيديو أصوات أشخاص ينادون على الكلاب ويطلبون منها العودة ومغادرة المياه، من أجل وقف المعركة التي انتهت من دون أن يصاب أي من الحيوانات بأذى.