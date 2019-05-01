وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، الأربعاء، أن المحكمة أمرت نصرت غوكجه، الذي يملك سلسلة مطاعم "رشة ملح" بدفع مبلغ 35 ألف ليرة تركية ( 5.875 دولارا)، إلى جانب إخضاعه للمراقبة من جانب الأمن لمدة 5 سنوات.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما أجلس علي قنديل، وهو أحد موظفي نصرت، 3 فتيات على طاولة كان يجلس عليها زبائن من الرجال، الأمر الذي أغضب الشيف التركي الشهير.

واشتعل نصرت غضبا إزاء هذا التصرف، وانفجر في وجه موظفه مهددا إياه بالقتل رميا بالرصاص.

وسارع قنديل، إلى رفع دعوى قضائية ضد نصرت، المعروف بأدائه الاستعراضي في رش الملح على اللحم.

ووجدت محكمة إسطنبول أن قنديل محق في القضية، وأمرت بمعاقبة الشيف التركي الشهير، وبحسب الحكم، فإن أمر المراقبة يتضمن خضوع نصرت لعمليات تفتيش منتظمة من قبل الشرطة.

وقال قنديل إن نصرت لم يعتذر أبدا عن التصرف الذي قام وبها وسبب له ضررا، مضيفا أنه خلال السنوات المحكمة لم يجد عملا في تركيا، واضطر للسفر في دول أخرى للعمل.