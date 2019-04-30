وأضاف المصدر أن برلسكوني ( 82 عاما) أدخل المستشفى بعد أن شكا من ألم في بطنه في وقت سابق، الثلاثاء.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن حالة قطب الاعلام.

وكان برلسكوني ظهر على إحدى القنوات التلفزيونية، الاثنين، قبيل دخوله المستشفى، مهاجما رؤساء وزراء بلاده الأخيرين، عجزوا عن فرض احترامهم على الاتحاد الأوروبي.

وأخضع برلسكوني الذي حكم إيطاليا لمدة 7 سنوات متقطعة لعمليات جراحية في السنوات الأخيرة، وفي 2016 أجريت لها جراحة دقيقة في القلب، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وخرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق من السلطة عام 2011، وسط فضيحة جنسية عرفت ظهرت إلى العلن عام 2011، وهي عبارة عن حفلات جنسية ماجنة اتهم برلوسكوني بإقامتها في فيلاته الخاصة بميلانو بمشاركة فتيات قاصرات في 2010، وأطلق عليها "حفلات بونغا بونغا".

وأدين برلسكوني في البداية، لكن تمت تبرئته بعد ذلك بعد أن حكم قاض بأنه لم يكن يعرف أن هؤلاء الفتيات قاصرات.