اللقطات كشفت عن "قوة وجبروت" العاصفة الرملية التي ابتعلت مدينة نيو باراغ رايت بانر في منغوليا الداخلية، مدمرة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، وأغرقت المدينة بالرمال، وذلك خلال ثوان معدودة.

وانخفض مدى الرؤية داخل المدينة، التي تقع في مديرية هولونبوير في أقصى شمال منغوليا الداخلية، التي تعرف أيضا باسم منغوليا الصينية، إلى أقل من 100 متر.

وهذه العاصفة الرملية الهوجاء هي الثانية في غضون أسبوع واحد تقريبا بحسب تقارير إعلامية صينية.

وأصدرت السلطات الصينية تحذيرات شديدة بشأن العواصف الرملية التي اجتاحت المنطقة، محذرة من أن الجو الجاف قد يتسبب أيضا باندلاع حرائق.

وطالبت السلطات سائقي السيارات بأحجامها المختلفة إلى خفضت سرعاتهم والقيادة بسلامة وأمن، خصوصا بعد انهيار أعمدة الإنارة وإشارات المرور.

وقال شرطي مرور كان يحاول ضبط السير في المدينة إنه كان يشاهد كيف تؤثر الرياح الشديدة على السيارات المارة والمتوقفة، فيما قال آخر إنه شعر بأن الغبار والرمال دخلت بكميات كبيرة إلى فمه.

وأوضح خبراء في الأرصاد الجوية أن الغبار يندفع قادما من صحراء غوبي التي تتمدد بفعل التصحر في المنطقة وندرة الأمطار.