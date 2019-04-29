وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الفيل يدعى دارنوا وبيلغ من العمر 37 عاما، كان يعاني من آلام مبرحة، وقد جرى تقييده بسلسلة ضخمة في أحد أطرافه، فيما كان عمال حديقة ناغاراهولي الوطنية بولاية كارناتاكا يرشونه بالماء.

واتهم العمال السلطات المختصة بالإهمال لعدم تجاوبهم مع اتصالاتهم، لإسارل فريق طبي لإنقاذ الفيل المسكين مما أدى إلى موته بسكتة قلبية على الأرحج، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وأوضح عمال الحديقة أن أعراض المرض كانت قد بدأت بالظهور على "دارنوا" يوم الجمعة الماضي، وسيجري تشريح جثته لاحقا للتأكد من السبب الحقيقي لنفوقه.

وحاز الفيل على شهرة عالمية خلال مشاركته في مواكب للاحتفال بمهرجان داسارا في مدينة ميسورو في العامين المنصرمين.