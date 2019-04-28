وشارك الدولي المصري صلاح، مع الأرجنتيني ميسي، في إعلان لشركة مشروبات غازية.

وظهر في لقطة "الكواليس" صلاح وهو يسدد الكرة بطريقة دقيقة باتجاه ثلاجة مخصصة للحفاظ على عبوات المياه الغازية، لتعلق صفحة دوري أبطال أوروبا "صلاح بضربة واحدة".

ويواجه صلاح نظيره ميسي، في لقاء ليفربول وبرشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.