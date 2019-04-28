وأعلن شقيقه أشرف عبدالحليم، خبر الوفاة طالبا الدعاء لشقيقة الأكبر.

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم في مسقط رأسه بمدينة "كفر صقر" بمحافظة الشرقية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعد الإعلامي الراحل من أبرز مقدمي البرامج الدينية بالتلفزيون المصري، وهو من خريجي جامعة الأزهر وحصل على الدكتوراة في الحديث الشريف وعلومه؛ بإشراف ورئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر.

وتولى عبد الحليم منصب مدير عام البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومن أبرز البرامج التى قدمها الراحل عبر شاشة التليفزيون المصري، برنامج "فتاوى وأحكام"، وتقلد عددا من المناصب في الإدارة الدينية، فكان مدير إدارة ثم رقي لدرجة كبير المذيعين للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري.

وشارك الراحل فى تقديم رسائل متميزة من البيت الحرام بموسم الحج 2012 رسميا في بعثة الحج بالتليفزيون المصري، وفقا لموقع صحيفة "التحرير".