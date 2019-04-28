واشتهر صالون Nail Sunny بتقديمه لأفكار غريبة خاصة بالأظافر، إلا أنه تجاوز المألوف كثيرا هذه المرة بفكرته الغريبة التي لاقت رفضا في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

وتساءلت إحدى متابعات صفحة الصالون على "إنستغرام" عما يحدث للنمل الموجود في الأظافر، ووصفت أخرى الفكرة بـ"الوحشية والقاسية بحق الحيوان".

فيما أشارت متابعة إلى ضرورة "إطلاق تلك النملات ووضع حد لمثل هذه الممارسات مع التأكيد على مقاطعتها للحيلولة دون تشجيعها".

وسبق للصالون أن قدم أشكالا غريبة للأظافر شملت تصميمات تشبه "الهوت دوغ" وأمشاط ملون صغيرة الحجم، فضلا عن فرشاة أسنان.