ويعد أسبوع الموضة في ساو باولو، الذي انطلق في 22 أبريل واختتم السبت، من أهم الفعاليات في أميركا اللاتينية.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن بيان صادر عن منظمي الفعالية أن "الإدارة علمت بوفاة العارض تاليس سوريس الذي تعرض لوعكة صحية خلال عرض لماركة أوكسا" البرازيلية.

ولم يشر البيان إلى تفاصيل أكثر. بينما ذكرت الصحيفة المحلية اليومية "فولها دي ساو باولو" أن سوريس تعثر في رباط حذائه وسقط.

والشاب المعروف في أوساط الموضة باسم تاليس كوتا (26 عاما) فقد وعيه، السبت، عندما كان يستدير لمغادرة منصة العرض.

وذكرت أسوشييتدبرس أنه سرعان ما تدخل عناصر الإسعاف المتواجدون في الموقع أمام أعين الجمهور المذهول.

وعبر حسابها على إنستغرام، أعربت إدارة أوكسا عن صدمتها الكبيرة بوفاة سوريس.