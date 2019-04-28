ففي الحفل الذي أحيته مؤخرا في الرياض، أثارت شيرين موجة من الضحك عندما قالت: "اسكت يا بؤي" أي "اصمت يا فمي"، في إشارة واضحة إلى أنها تريد أن تتفادى أي مشاكل جراء تصريحاتها العفوية غير محسوبة العواقب.

واعتادت شيرين على إثارة الجدل في كثير من المواقف، ففي إحدى حفلاتها في الخارج طلبت إحدى المعجبات منها غناء أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت عليها المطربة المصرية بضحكة "سوف تصيبك البلهارسيا"، مما جعل بعض المحامين يعتبرون هذا التصريح إهانة للبلد ويؤثر على سمعة مصر لا سيما على مستوى السياحة.

وفي موقف آخر، ألقت شيرين خلال حفل في القاهرة تعليقا مازحا على موقف طريف قالت فيه: "والله أنا خسارة في البلد دي"، مما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يصل الأمر هذه المرة إلى القضاء أو نقابة الموسيقيين.

أما آخر المواقف المحرجة لها، فحدثت في البحرين، عندما قالت إن "من يتكلم في مصر يدخل السجن"، لتسارع فورا إلى الاعتذار عقب إحالتها إلى التحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، وتعلن تأييدها لمصر شعبا وجيشا ورئيسا.