في قضية جيسون ستيبر، كان الجواب "نعم"، فقد حكم القاضي، الجمعة، ببراءة ستيبر من مخالفة تلقاها العام الماضي أثناء قيادته للسيارة، وبلغت قيمتها 300 دولار.

وقال محامي ستيبر، جون ثايجرسون، ضاحكا: "لقد كانت هذه قضية القرن. كان سعيدا للغاية. من الواضح أنه كان سعيدا للغاية" بالنصر في المعركة القضائية.

ويأتي انتصار ستيبر (45 عاما) بعد حوالي 13 شهرا من إيقافه من قبل ضابط شرطة ادعى أنه شاهده وهو يستخدم هاتفه الخلوي، في صباح يوم 11 أبريل 2018، بينما كان يقود سيارته.

وخسر ستيبر، الذي كان يدافع عن نفسه أمام المحكمة، قضيته العام الماضي، لكنه رفض الاستسلام، وقال لصحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، إنه خصص مبلغا كبيرا لتوكيل ثايجرسون محاميا له، وإثبات أنه لم يكن يتحدث في هاتفه.

وأضاف أن استعداده لتحمل الرسوم القانونية - التي تجاوزت تكلفة المخالفة المرورية – كانت مسألة مبدأ بالنسبة له.

وقال ستيبر في مقابلة: "مخالفات القيادة تسجل ولا تسقط أبدا. الكثير من الناس لا يدركون ارتفاع معدلات التأمين الخاصة بك".

وتعود القضية إلى فبراير من العام الماضي، عندما قال الشرطي شون وونغ وون إنه رأى "بوضوح" ستيبر يتحدث في هاتفه المحمول، أسود اللون، أثناء القيادة".

وأمام المحكمة، أضاف شون وونغ وون أنه رأى ستيبر يحمل جسما مضيئا بحجم هاتف محمول بالقرب من وجهه ويحرك شفتيه.

في المقابل، دحض ثايجرسون محامي المتهم هذا الادعاء، موضحا أن حركة شفاه ستيبر كانت "متسقة مع مضغ" الهاش براون الذي طلبه في وقت سابق من "ماكدونالدز".

وقال ثايجرسون إن سجلات الهاتف تظهر أن ستيبر لم يجر محادثة في الوقت الذي تم فيه إيقافه من قبل الشرطي، كما أن سيارة موكله مزودة بـ"بلوتوث" يسمح له بالتحدث دون حمل هاتفه، الأمر الذي أقر القاضي بصحته.