ويبدو أن الصور تظهر رفات المهاجم في مشرحة هولي تري لودج في مدينة بورنماوث الإنجليزية، بعد أن توفي في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 يناير الماضي.

وقد توفي إيميليانو (28 عاما) في الرحلة التي كانت تقله من مدينة نانت الفرنسية إلى كادريف البريطانية، إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.

وفي إشارة إلى نشر الصور الفوتوغرافية، قال محقق لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية: "نحن نشعر بالاشمئزاز بعدما فعل شخص ما ذلك. إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لعائلة سالا، ويجب ألا يضطروا إلى تحمل المزيد من الألم الذي سيسببه هذا العمل المشين بلا شك".

ويعتقد أن الصور قد نشرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أسابيع، فيما يرى المحققون أن الشخص الذي نشر الصور ربما اقتحم المشرحة التي كان بها جسد سالا.

وكانت عائلة سالا في حداد بعد رحيل اللاعب صاحب المأساة التي هزت الأوساط الرياضية في العالم لأسابيع.

وانتقل سالا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن طائرة كانت تقله إلى كارديف تحطمت في يناير الماضي، ليلقى حتفه مع الطيار.

وتم العثور على جثة سالا بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا في مياه بحر المانش.

وكان والد سالا، هوراسيو، تعرض لأزمة قلبية حادة، صباح الجمعة الماضية، أودت بحياته عن عمر 58 عاما.

وقال عمدة قرية بروغريسو شمال بوينوس أيرس خوليو مولر: "تلقيت اتصالا من زوجة هوراسيو في الخامسة صباح اليوم (8:00 ت غ). كان الأطباء قد وصلوا إلى المكان. لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه".