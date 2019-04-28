ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تدريب الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بولاية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن قناة "آر 7" البرازيلية، أن الطائر بدأ بالصراخ عندما شعر بدخول أفراد الشرطة إلى المبنى الذي يقع فيه الوكر.

ورفضت قوات الشرطة التعليق على خبر اعتقال الببغاء، إلا أن التقارير أغضبت الناشطين البيئيين الذين حاولوا تحرير الطائر من قبضة الشرطة.

وذكر موقع "غلوبو نيوز"، أن الشرطة أطلقت سراح الببغاء، وقد نقل إلى حديقة حيوانات في البرازيل، حيث سيتم تدريبه على الطيران.