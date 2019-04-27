وأظهرت صور لمجلة "فوغ" البريطانية بطل مسلسل "لوثر" التلفزيوني، أثناء معانقة دور ملكة جمال فانكوفر السابقة.

وقالت المجلة إن الزوجين عقدا قرانهما في فندق قصر شار باغ بمراكش، الجمعة.

وارتدت العروس ثوبين من صنع مصممة الأزياء فيرا وانغ، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وخلال المراسم، ارتدت دور فستانا أبيض عاري الكتفين، ثم غيرته إلى فستان مطرز باللؤلؤ والأحجار الكريمة، بينما ارتدى إلبا بزة مخصوصة من تصميم أوزوالد بوتينغ.

وتمتد مراسم الزفاف لثلاثة أيام، حيث حضر الضيوف عشاء بعنوان "ألوان السوق" في الليلة التي سبقت مراسم الزفاف الرسمية.

وكان ألبا قد عرض الزواج على دور العام الماضي، جاثيا على إحدى ركبتيه قبل عرض فيلم "ياردي" في سينما ريو بشرق لندن.