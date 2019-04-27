وعند البحث عن اسم "ثانوس"، أضاف غوغل شعار "يد ثانوس" تحت اسمه في التعريف الشخصي للشخصية، وعند الضغط عليها، تظهر قوى الشخصية الشريرة على بيانات غوغل، لتختفي بشكل سحري من الصفحة.

وعند الضغط على الـ"يد" مرة ثانية، تتم إعادة البيانات مرة أخرى إلى الشاشة الرئيسية، في إشارة إلى أن الشخصية الخيالية قادرة على إعادة الأشياء كما كانت.

ويتزامن الاحتفال المثير من غوغل، مع فيلم جديد من السلسلة، والذي يحمل اسم "Avengers End Game"، والذي حقق نجاحا كبيرا بوصول عائداته إلى 100 مليون دولار، بعد افتتاحه في الصين.

وتدور أحداث الفيلم الجديد، عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من التهديدات التي تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية القادم من الظلال الكونية ويبث الخوف في المجرات، والذي استولى على أحجار الأبدية الـ6، ليبلغ قوة غير محدودة.