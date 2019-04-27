وكان الرجل قد اشترى من المتجر منتجات بـ54.76 يوانا (8.12 دولارات أميركية)، وأعطى موظف الكاشير 55 يوانا (8.16 دولارات أميركية) ، فرد له الأخير 0.20 يوان، بدل 0.24 يوان.

واعتبر الرجل، ويدعى شياو، أنه تعرض للغش بسبب 0.04 يوان (0.008 دولار أميركي)، الأمر الذي دفعه إلى رفع قضية ضد المتجر، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"، السبت.

وقال شياو في مقابلة قصيرة: "لقد دفعت 55 يوانا نقدا، وأعطوني 0.20 يوان فكة. لقد أخذوا بطريقة غير مشروعة 0.04 يوان".

وأضاف: "من خلال رفع الدعوى، أردت فقط أن يعيدوا 0.04 يوان التي هي من حقي. أردت فقط أن أقول لا للممارسة غير القانونية للشركة".

وعندما قدم شياو إيصال الشراء، الذي أظهر بوضوح للقاضي أنه تعرض للخداع، لم يكن أمام محامي الدفاع عن محلات "يونغ هوي"، خيار سوى الاعتراف بالخطأ والاعتذار له.

وقال محامي شياو إن "استرداد الفكة عن طريق التقريب للأعلى أو للأدنى لا تحترم حقوق المستهلكين بشكل كامل، وتسبب لهم إزعاجا".

وأمر القاضي، الذي نظر القضية، المتجر بالدفع إلى شياو بقية مستحقاه من الفكة، بالإضافة إلى 50 يوانا (7.41 دولارات أميركية) هي رسوم رفع الدعوى.