والغريب في الأمر، بحسب ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الجمعة، أن المنزل يقع في مكان يثير خوف الكثيرين، وهو المنحدرات الصخرية الحادة عند شواطئ البحار.

وذكرت الصحيفة أن فكرة التصميم غير التقليدية تعود إلى المحار الذي يعلق بالسفن، ويبدو جليا أثناء إصلاحها على أرصفة الموانئ.

ويتكون المنزل، الذي لا يزال مجرد مخطط، من 5 طوابق، ويتميز بأن الإطلالة فيه أبدية، فلا يمكن لأحد أن يبني أمامك ويخرّب عليك المنظر.

ولكن على الراغبين في امتلاك هذا العقار الانتظار قليلا، لأنه مجرد مفهوم نظري، لم يشق طريقه نحو التطبيق.

وجاءت فكرة التصميم، الذي يشرف عليه مهندسون أستراليون قبل عدة سنوات، عندما استجابت الشركة إلى طلبات متزايدة لأشخاص يريدون العيش في مناطق صخرية، كان يعتقد انها غير قابلة للسكن مثل المنحدرات.

وبالطبع لن تكون هناك أعمال حفر أساسات، لهذا المنزل، مثل البنايات التقليدية، وسيعتمد المهندسون عوضا عن ذلك على مشابك فولاذية ضخمة.

كما سيكون التصميم مختلفا بعضا الشيء عما هو سائد حاليا، إذ سيكون مدخل المنزل في الأعلى، بمحاذاة أعلى المنحدر، وفيه فناء واسع وساحة تصطف فيها السيارات.

وسيكون بمقدور سكان "المنزل المعلق" التنقل بين طوابقه، عبر مصعد كهربائي وسلالم، لكن ما يأخذ عليه، أن المساحة المتاحة في الداخل محدودة، مقارنة بالمنازل التقليدية.