وأضافت أن مبيعات التذاكر العالمية للفيلم الذي يظهر فيه الأبطال الخارقون مثل أيرون مان وهالك وغيرهما بلغت 305 ملايين دولار في أول يومين.

وتجاوزت الإيرادات في أميركا الشمالية عند بداية العرض الرقم القياسي السابق لمبيعات التذاكر في ليلة العرض الأولى والذي سجله فيلم "ستار وورز: ذا فورس أويكنز" (حرب النجوم: القوة تستيقظ).

كما حقق هذا الجزء من فيلم المنتقمون إيرادات قياسية في الصين وعدة دول أخرى ويتوقع أن تزدحم قاعات دور العرض على مستوى العالم بالجمهور لمشاهدته في العطلة الأسبوعية.

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون.