وأبرز عبارة كانا يقولانها بعد حل المشكلة وتدمير كل شيء حولها هي "يحيى الذكاء"، و"هذه العبارة تبدو أقرب إلى شخصية صاحبنا في هذا الخبر منها إلى زينغو ورينغو.

فقد تسبب سائق مهمل، في جنوب شرقي الصين، في انفجار هائل وحريق كبير بعد أن قاد سيارته مبتعدا عن محطة الوقود بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأمر عادي، فكل سائق ينتهي من تعبئة البنزين يدفع القيمة المطلوبة منه ويقود مبتعدا.

غير أن سائقنا قاد سيارته مبتعدا دون أن يعيد أنبوب مضخة الوقود إلى مكانها، أي أنه "أخذه" معه، فسقطت المضخة على الأرض، وسرعان ما اشتعلت النيران.

ويظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة "عبقرية" سائق السيارة، وهو من منطقة جيايانع في غواندونغ بالصين، بعدما ابتعد بسيارته ثم سقوط المضخة واندلاع النيران فيها.

وتبع اندلاع النيران حريق هائل ثم انفجار ضخم.

وعلى الفور تم إخلاء محطة الوقود والسكان في المنطقة المجاورة، حيث شوهدت النيران وهي تخرج عن السيطرة وتمتد إلى المنطقة بأكملها.

وعلى الفور تم إرسال 15 سيارة إطفاء برفقة 58 رجل إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث فيما ينتظر "العبقري" التهم التي ستوجه إليه أو الغرامة التي سيدفعها، وبالتأكيد لن تكون بسيطة.