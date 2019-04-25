وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن هيتال سارولي، التي تبلغ 13 عاما، وقعت على سقف معدني يغطي موقفا للسيارات، ثم هوت نحو الأسفل، فيما كان بعض الموجودين في المكان يهرولون لرؤية ما حصل.

وأظهر مقطع فيديو، انكسار السطح المعدني الموجود في المكان، بالنظر إلى شدة السقوط، وذكرت مصادر هندية، أن الفتاة كانت تطل من شرفة البيت حتى تتحدث إلى بعض زملائها في المدرسة.

وترقد الفتاة حاليا في مستشفى بمدينة سورات، غربي البلاد، حيث تخضع لعلاج مكثف، ومن المرتقب أن تجري عدة عمليات جراحية خلال الأيام المقبلة.

ووصف أطباء نجاة الهندية بالمعجزة، موضحين أنها أصيبت بجروح غائرة الخاصرة، فضلا عن كسور في اليدين وإصابات أخرى في المعدة والرأس والفخذ.

لكن الأعضاء الأخرى الأساسية في الجسم مثل الدماغ والقلب والكلى والكبد لم تصب بأي أذى وما زالت تعمل بشكل طبيعي، وهذا الأمر ساعد على نجاة الفتاة.

وتمكن الأطباء حتى الآن من إجراء عملية على مستوى العنق لأجل مساعدة الضحية على التنفس، وفي مرحلة موالية، ستخضع لعملية جراحية في الأذرع والبطن.