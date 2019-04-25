وبهذا الرقم، بات هوبس الشخص الذي يسبح بشكل فردي لأطول مسافة في بحيرة، وصاحب الإنجاز غير المسبوق في قطع بحيرة مالاوي سباحة لمدة 45 يوما.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال هوبس: "لطالما أردت القيام بمغامرة في القارة الأفريقية. لم أرد أن أدفن دون أن يعرفني الجميع بأني شخص مجتهد، وأن أترك إرثا خلفي".

وتمتد البحيرة على طول الساحل الشرقي لأفريقيا، وتشتهر بكونها موطنا للتماسيح المفترسة وأفراس النهر.

وتعليقا على مغامرته في البحيرة الخطيرة، أوضح هوبس: "لن أكذب. شعرت بالخوف من السباحة وسط التماسيح".

وخلال سباحته كل هذه المدة، حاول هوبس أن يصب تفكيره على وجبته الغذائية التالية وخصوصا الشوكولاتة، كي يخفف عنه الألم الذي يشعر به.

وتأتي مغامرة هوبس بهدف جمع تبرعات لصالح مؤسسة "سمايل" الخيرية والتي تساعد الأطفال ممن يعانون من مرض "الشفة المشقوقة" وتشوهات الوجه.