ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى المدينة عبر قطاره الشهير، من أجل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأظهر الفيديو عشرات الحراس، وقد نزلوا من القطار قبل أن يتوقف، فيما توجه عدد منهم لتنظيف المقابض والباب الذي من المتوقع أن يخرج منه زعيم كوريا الشمالية.

ويسعى كيم جونغ أون إلى الحصول على دعم روسيا في مواجهة العقوبات الغربية وموقفه في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي.

وسبق أن لفت حراس الزعيم الكوري الشمالي الأنظار، عندما وصل كيم جونغ أون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي قبل أشهر في أول قمة تجمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هناك.

وشوهد عدد كبير من الحراس وهم يركضون بجانب سيارة الزعيم على الجانبين، فيما بدا أنه أسلوب لحمايته.