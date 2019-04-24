وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية في بيان، إن الشاعر الراحل "كان يحظى باهتمام ومتابعة شريحة واسعة من الجمهور العراقي والعربي، وعُرف بقصائده التي تنوعت بين السياسية والوجدانية والغنائية، وأدخل لونا مختلفا من اللحن على قصائده".

ولد هادي في عام 1962 وتشكلت موهبته الشعرية في سن مبكرة لكن صيته ذاع في العراق، بعد قصيدة (5 زائد 5) التي ألقاها أمام الرئيس الراحل صدام حسين.

واشتهر الراحل بغزارة إنتاجه وتنقل بين دول عديدة بعد غزو قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للعراق في 2003.

وتغنى بأشعاره عدد من الفنانين العراقيين منهم حاتم العراقي وهيثم يوسف وصلاح حسن.

وكتب الشاعر العراقي قصيدة رثاء شهيرة في 2015 للطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم داعش الإرهابي بعد سقوط طائرته الحربية في سوريا.