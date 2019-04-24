ولاحقا تكشفت الحقيقة وراء هذه "العلقة الساخنة"، حيث قالت وسائل إعلام محلية إن عامل غرف الملابس الخاص بالزمالك، الشهير باسم "ميلا"، أمسك لصا كان يحاول سرقة حذاء لاعب الفريق محمد إبراهيم.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن ميلا نجح في الإمساك بالسارق وإعادة حذاء اللاعب.

وبالفعل تكشف صورة لـ"رويترز" الحذاء المذكور باللون الأبيض، بعدما سقط من يد اللص الذي تعرض لضرب مبرح على يد عامل الزمالك.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من المرحلة 26 بالدوري المصري، ليرتقي بيراميدز إلى الصدارة فيما تراجع الفريق الأبيض إلى المركز الثاني.