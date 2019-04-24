وأظهر مقطع فيديو مسجل بكاميرا مراقبة، قطة مستلقية على سلم أحد المحلات التجارية، ثم تقدم صوبها كلبان كأنهما يقومان بتحسسها وشمها، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وما إن ارتمت القطة بعنف صوب الكلبين حتى ابتعدا في حالة جزع، وعقب ذلك، ظهرت 3 كلاب أخرى في المكان، لكنها ابتعدت جميعا وهي تركض، جراء إقدام القطة.

وإلى جانب الكلاب الخمسة التي ابتعدت بسبب هجوم القطة، ظهر كلب سادس في المكان، لكنه لم ينجح بدوره في إخافة القطة التي ظلت مرابطة في مكانها.

وتظهر الصور أن هذه المواجهة "الاستثنائية" جرت خلال فترة الليل، فيما كان الشارع فارغا.

وحظيت اللقطات بإعجاب واسع في المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إنها أظهرت عن شجاعة منقطعة النظير للقطة، على الرغم من التفوق العددي للكلاب.