وفي 17 من أبريل الجاري، بدأت محطة HBO عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل، وبلغت معدلات المشاهدة ذروتها بالموسم السابع بمتوسط فاق 30 مليون مشاهد للحلقة الواحدة على مختلف منصاتها.

وفي الحلقة الأولى بدأ أكثر من 16 مليون شخص مشاهدة مسلسل "صراع العروش" منذ اللحظة الأولى.

وفي الموسم السابق، كان البطلان إيميليا كلاركي وكيت هارينغتون، يتقاضيان نصف مليون دولار عن كل حلقة، لكن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن النجمين طلبا زيادة قدرها 200 ألف دولار عن كل حلقة.

ويعد 700 ألف دولار أكبر أجر يتقاضاه ممثل عن حلقة واحدة من عمل فني حاليا.

لكن هذا المبلغ لا يشمل العائدات التي يجنيها العمل عن طريق منصات أخرى مثل أقراص "دي في دي" و"بلو راي".

وتقدر ثروة الممثلة كلاركي في الوقت الحالي بـ13 مليون دولار.

وفي المنحى ذاته، يتلقى كيت هارينغتون، نحو 700 ألف دولار كل حلقة، وهذا الأجر يتم دفعه أيضا للمثلة لينا هيديز التي كانت تتلقى 300 ألف دولار عن الحلقة في الموسم السابق.

وفي المقابل، تتلقى ليزي وليامز التي تبلغ من العمر 22 سنة، 300 ألف دولار عن كل حلقة، أما نيكولاي كوستر والدو فيتحصل على 700 ألف دولار.

ويبدو أن المسلسل يساوي بين أغلب النجوم الكبار في مسألة الأجر، فبيتر دينكلاجي يتلقى أيضا 700 ألف دولار، لكن الممثلة سوفي تورنر تتقاضى 200 ألف دولار عن الحلقة الواحدة.