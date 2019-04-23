وتقول صحيفة "صن" البريطانية إن الأقراص التي تتوفر في السوق السوداء ويزعم مروجوها أنها تحسن الأداء الجنسي، بها مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 8 من أصل 10 أدوية محظورة تمت مصادرتها في العام الماضي كانت مخصصة لعلاج ضعف الأداء الجنسي، ليبلغ إجمالي ما صادرته الحكومة 4.3 مليون قرص.

وقال وزير الصحة نيكولا بلاكوود: "من الخطير للغاية شراء الأدوية المحظورة عبر الإنترنت بسبب ضعف الأداء الجنسي. ليس لدى الرجال أي فكرة عن مكوناتها والآثار الجانبية غير معروفة".

وأضاف: "يمكنك الآن شراء عقار الفياغرا من الصيدلية، والتحدث إلى الصيدلي عن احتياجاتك والحصول على الأدوية بأمان".

وبحسب "صن"، يمكن شراء الفياغرا دون وصفة طبية من أي صيدلية مسجلة على الإنترنت، مقابل 4 جنيهات إسترلينية للحبة، وفي المقابل، يمكن شراء المنتجات المقلدة عبر الإنترنت مقابل نصف جنيه فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن ضعف الأداء الجنسي يؤثر على نحو 5 ملايين بريطاني.

وفي الأشهر الـ 12 الماضية، صادر المسؤولون في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني من أدوية تحسين الأداء الجنسي الوهمية.

ويقول الدكتور جيف هاكيت إن رجالا كثر فارقوا الحياة وهم يتناولون أقراصا اشتروها عبر الإنترنت.