ورغم مأساة الزلزال الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص ومحاصرة العشرات، وصف موقع "مشابل" الأميركي مقطع الفيديو بـ"المذهل"، حيث تدفقت المياه من أحد جوانب مبنى "سكاي سويتس" السكني، وكأنها صورة لـ"شلال ضخم".

وكان مستخدم لموقع التواصل "تويتر" يدعى مايكل ريفو، أول من نشر الفيديو الذي يصور تدفق المياه من ارتفاع يقدر بـ190 مترا، بينما تناقلته مواقع إعلامية، من بينها ذا "فيليبينو تايمز" ونشرة مانيلا.

ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية، وألحق أضرارا بالمباني والبنية التحتية.

وقالت ليليا بينيدا حاكمة إقليم بامبانغا الأكثر تضررا لـ"رويترز"، مستشهدة بمعلومات من مسؤولي التعامل مع الكوارث، إن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب نحو 20.

وأضافت أن رجال الإنقاذ يستخدمون المعدات الثقيلة والكلاب المدربة للبحث عن أشخاص محاصرين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق.

وعن المحاصرين، قالت: "يمكن سماعهم وهم يصرخون من الألم. لن يكون من السهل إنقاذهم".

وفي بادئ الأمر ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وسلطات رصد الزلازل في الفلبين أن قوة الزلزال 6.3 درجة، لكن جرى تخفيض القوة بعد ذلك إلى 6.1 درجة.