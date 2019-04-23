وظهر التمساح وهو يمسك رجلا من فخذه في نهل موحل، ثم أخذ يسحبه وسط الماء، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن الحيوان المفترس لم يلتهم جثة الرجل، حسب رواية عائلته التي تمكنت من استخراجها ودفنها.

وكان الضحية دارلين أوتي، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، يغطس في نهر مالاوجي لإصلاح أنبوب تحت الماء، على مقربة من منزله في بلدة كيناباني، حين هاجمه الزاحف العملاق.

وحاولت شقيقة الضحية أن تقدم المساعدة من خلال سحب الأنبوب المستخدم للتنفس، لكنها لم تفلح في مهمة الإنقاذ.

وما إن قام التمساح بالانقضاض على الرجل حتى اختفى في أعماق النهار، وفي اليوم التالي، ظهر بشكل "فظيع" وهو يعض على فخذه.

وسارعت السلطات الإندونيسية إلى إطلاق عملية بحث واسعة على المفقود، حتى تمت إعادة الجثمان إلى الأسرة من أجل دفنه.

وأوضحت السلطات أنها رصدت جرحا غائرا في فخذ الضحية، لكن الأنحاء الأخرى من جسمه لم تتضرر من جراء الوقوع بين فكي الحيوان.

وكانت السلطات قد نبهت الأهالي في الوقت السابق إلى وجود أعداد كبيرة من التماسيح في النهر، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة.