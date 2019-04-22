وبحسب الصحيفة، فإن الصورة ضمت أيضا عددا من أصدقاء ميسي وأنتونيلا، وقد التقطت على شاطئ بونتا موجوتيس بمنتجع ماريه ديل بلاتا الأرجنتيني، حيث كان عمر "البرغوث" آنذاك عشر سنوات.



وسافر ميسي وقتها مع فريقه نيولز إلى بالكارسي، التي تبعد مسافة 74 كيلومتر عن ماريه ديل بلاتا، للعب في بطولة أمام أكبر فرق بالأرجنتين مثل بوكا جونيورز وريفربليت وإنديبندينتي.

وهناك، أقام ميسي مع أحد أصدقائه، ماتياس بيسي، في منزل فرانسيسكو لودوينيا، الذي كان يلعب حينها لنادي راسينغ دي بالكرسي.



ونجح فريق ميسي في بلوغ المراحل النهائية من البطولة، ليذهب الفتى في يوم راحته لشاطئ بونتا موجوتيس، برفقة بيسي بالإضافة إلى زميلهما لوكاس سكاليا، وقريبته أنتونيلا.



وفي صيف عام 2017، تزوج ميسي من أنتونيلا، بعد علاقة غرامية نشأت بينهما في عام 2008، أثمرت عن ثلاثة أبناء هم تياغو وماتيو وسيرو.