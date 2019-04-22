وقال المصدر إن التحدي يقضي بتناول "بيتزا ضخمة" قطرها يتجاوز 70 سنتمترا خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 دقيقة، مضيفا أن كل من ينجح في الأمر ستتم مكافأته بـ500 دولار.

وكشف أول الفائزين بالتحدي، المعروف بـ"كلارك"، أنه كان يفكر في تناول "بيتزا النقانق لكنها ستتطلب مجهودا أكبر في المضغ"، فاختار لذلك بديلا هو بيتزا الزيتون.

وأضاف "قالوا لي إنه يجب أن أتناول كل شرائح البيتزا في أسرع مدة زمنية ممكنة، كما أن الذهاب إلى الحمام ممنوع خلال فترة الأكل".

وللمشاركة في التحدي، يجب دفع رسوم المشاركة البالغة 50 دولارا (شاملة قيمة البيتزا إضافة إلى مشروب غازي)، على أن يحصل كل فائز على 500 دولار.

وكشف "أي بي سي 13" أن عددا من الأشخاص قصدوا المطعم للمشاركة في التحدي، لكنهم فشلوا، بسبب الحجم الكبير للبيتزا، الذي يصعب تناوله دون أي مساعدة من طرف أشخاص آخرين.