يقوم ببطولة الفيلم ليندا كارديليني، وريموند كروز، ويخرجه مايكل تشيفس.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "شازام" عن الصدارة ليحتل المركز الثاني بتسجيل 17.3 مليون دولار. ويقوم ببطولة الفيلم زكاريليفي، ودجيمون هونسو، ومارك سترونغ ويخرجه ديفيد ساندبيرج.

وجاء الفيلم الدرامي الجديد "انفراجة" (بريكثرو) في المركز الثالث بمبيعات تذاكر تجاوزت 11 مليون دولار.

الفيلم بطولة كريسي ميتز، وجوش لوكاس، ومارسيل ريوز وإخراج روكسان داوسون.

وصعد فيلم الحركة والمغامرة "كابتن مارفل" من المركز السادس إلى الرابع مسجلا 9.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة بري لارسون وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا بودينورايان فليك.

وتراجع فيلم "صغيرة" (ليتل) من المركز الثاني إلى الترتيب الخامس بإيرادات تجاوزت 8.4 مليون دولار.

قام ببطولة الفيلم ريجينا هول، وإيسا راي، ومارساي مارتن وهو من إخراج تينا جوردن.