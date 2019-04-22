وتقدمت سمارة بالشكر للشعب الجزائري وذلك من خلال منشور في صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، قائلة: "أنا فخورة جدا أنني وقفت على هذا المسرح في مسابقة بهذا الحجم لأشرف بلدي الغالي الجزائر".

وتابعت: "شكرا وألف شكرا لكل من ساندني وفرح لي من أبناء بلدي. دمتم لي والله يفرحكم واحد واحد".

ونشر موقع المسابقة الرسمي على "فيسبوك" عددا من الصور الخاصة بحفل التتويج، الذي جرى الجمعة، مع منشور: " تم تتويج الأميرة سمارة بلقب ملكة جمال العرب 2019 على ضفاف النيل، والتي مثلت دولة الجزائر في الحفل النهائي.. مبروك للجزائر".



وتضم قائمة المشاركات في المنافسات على اللقب فتيات من 22 دولة عربية، يتنافسن لاختيار فائزة واحدة تحددها لجنة التحكيم.