ويقدم العرض الذي يتناول إحدى أشهر القصص التراثية العالمية على مسرح المجاز بدءا من الثلاثاء 23 أبريل وحتى السبت 27 أبريل بثلاث لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية.

وتبلغ مدة العرض 90 دقيقة، ويشارك فيه فنانون وتقنيون من 23 دولة منها كندا وفرنسا وبريطانيا والمكسيك والبرازيل وروسيا البيضاء وسلوفينيا واليابان والولايات المتحدة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس لجنة حفل افتتاح الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، إن العرض "يقدم رسالة الشارقة إلى العالم في عمل فني يستعيد ذاكرة الأدب الإنساني، ويعرض الحكاية التي قامت عليها كل حكايات الأميرة شهرزاد، والتي لم تُرو بعد".

وأضاف أن العرض "يروي ثلاث مغامرات يخوضها أبناء شهرزاد، فيروز وقادر وأمين، حيث يأخذ الحضور إلى عوالم خيالية تسرد فصلا جديدا من الأسرار والحب والحكمة والمعرفة، ويطوف فيهم برحلة من البر إلى البحر ومن الوديان إلى التلال والجبال، تُجسد تفاصيلها كاملة على مسرح المجاز بتقنيات تُستخدم للمرة الأولى في المنطقة".

ويرسم العرض لوحات بصرية احترافية تشترك فيها عروض الضوء والليزر وأزياء الممثلين حيث سيرتدي الفنانون 75 زيا مختلفا تعكس حضارات عالمية مختلفة.

ويصاحب "ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير" أوركسترا سيمفوني جاء أعضاؤه من أرمينيا وسوريا والعراق ولبنان لتقديم مقطوعات كتبت خصيصا للعرض.

وكانت الشارقة اختيرت عاصمة عالمية للكتاب 2019 ضمن برنامج عواصم الكتاب العالمية، الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهدف التشجيع على القراءة وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وتلتزم المدينة المختارة بالترويج للكتب والقراءة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة عام ابتداء من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في 23 أبريل.

والشارقة هي ثالث مدينة عربية تختار عاصمة عالمية للكتاب بعد الإسكندرية في مصر عام 2002، وبيروت في لبنان عام 2009، واختارت الشارقة لهذه المناسبة شعار "افتح كتابا تفتح أذهانا".