والتقت صوفي البالغة من العمر 32 عاما مع الأمير تنكو، 45 عاما، في إنجلترا بعد أن انتقلت خريجة علم الاجتماع واللغة الإنجليزية الحسناء للعمل هناك كمربية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأقيم الزفاف في قصر "أستانا بالالي بيسار" الأثري، الذي بني في عام 1840، وحضره 300 ضيف.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن جميع هدايا الزفاف ستمنح لدور الأيتام والمتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.



ويأتي زفاف ولي العهد الماليزي بعد شهور من زواج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، في نوفمبر الماضي، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا.