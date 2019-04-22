فقد اعتقلت السلطات الصينية مؤخرا امرأة، الاثنين، لمحاولتها إلقاء حفنة نقود معدنية باتجاه محرك الطائرة، بينما كانت قد اعتقلت عدة أشخاص في 7 مناسبات خلال العام الماضي.

وأفادت تقارير أن السلطات اعتقلت صباح الاثنين الماضي امرأة، تبلغ من العمر 66 عاما، وكشف عن اسم عائلتها وهو "وانغ"، بعد محاولتها إلقاء 6 قطع نقدية في محرك طائرة تابعة لشركة "تيانجين إيرلاين" قبيل إقلاعها بلحظات.

ولاحظ أحد عمال المطار المرأة وهي تحاول إلقاء القطع النقدية التي سقطت على الأرض، لحسن الحظ، ولم تقترب من المحرك.

وبينما سمع عبر مكبرات الصوت نداء يطالب الشخص المسؤول عن إلقاء النقود أن يكشف عن نفسه، رفضت وانغ ذلك، لكن تم تحديد هويتها بواسطة كاميرات المراقبة.

واعتقلت السلطات المرأة في مطار مقاطعة منغوليا الداخلية "هوهوت"، ووضعت قيد الحجز الاحترازي لمدة 10 أيام، ويبدو أن هذه هي عقوبة من يحاولون إلقاء النقود في محرك الطائرة.

وتم نقل باقي المسافرين إلى طائرة أخرى، حيث تأخرت رحلتهم لمدة ساعتين.

وكانت السلطات الصينية اعتقلت قبل نحو شهر مسافرا وهو يلقي قطعا نقدية للسبب أعلاه، أي "من أجل رحلة آمنة".

واحتجزت الشرطة الصينية الراكب جيا، البالغ من العمر 31 عاما، لمدة 10 أيام بعد أن شوهد وهو يرمي 3 قطع نقدية معدنية على متن طائرة "تيمنا بالحظ السعيد" قبل الإقلاع في وسط الصين.

وقال جيا، الذي كان برفقة زوجته وطفلته حديثة الولادة، للشرطة في وقت لاحق، إن حماته أصرت على أن يلقى النقود المعدنية على الطائرة "للصلاة من أجل رحلة آمنة"، لأنها كانت المرة الأولى التي تسافر فيها طفلته جوا.