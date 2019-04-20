ولم يتجاوز عمر "ديريك" 5 سنوات، مما يعني إمكانية نمو طوله خلال عامين، وبالتالي اقتناص لقب الأضخم في العالم، من الحمار "رومولوس" في ولاية تكساس الأميركية، الذي يبلغ ارتفاعه 172 سنتيمترا.

وحسبما تقول صحيفة "صن" البريطانية، فإن أصل "ديريك" يعود إلى نوع مميز من الحمير، يعرف باسم "جاكستوك الماموث".

وقالت مالكة المحمية تريسي غارتون: "ولد الحمار ضخما. ولم يكتمل نموه بعد، تتوقف الحمير عن النمو عندما تبلغ من العمر 7 سنوات. لذلك لا يزال أمامه الكثير من الوقت".

وأضافت تريسي البالغة من العمر 52 عاما، أنه "رغم حجمه، فإن ديريك عملاق لطيف"، قائلة: "ديريك ودود للغاية. إنه مثل كلب كبير، يتبعك طوال الوقت ويريد أن يكون بجانبك".