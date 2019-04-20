وجرى تصوير الإعلان الذي يجمع محمد رمضان وفان دام لأول مرة، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

ومن المرتقب أن يجري عرض الإعلان خلال شهر رمضان المقبل، حسبما أفاد موقع "في الفن".

ونشر محمد رمضان عدة صور من كواليس التصوير، حيث ظهر فاندام مرتديا للباس مصري تقليدي.

وفي الآونة الأخيرة، أثار رمضان، جدلا واسعا عقب إحيائه حفلا غنائيا بملابس، رأى البعض أنها "تخالف تقاليد وعادات المجتمع المصري"، إذ ظهر الجزء العلوي من جسده عاريا.

وارتدى رمضان، مؤخرا، خلال حفل غنائي استعراضي، ملابس أظهرت الجزء العلوي من جسده عاريا، وسط حشد كبير من جماهيره في العاصمة القاهرة.

وعقب الواقعة، دخلت نقابة المهن الموسيقية على الخط وأصدرت بيانا جاء فيه: "بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية بشأن واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرا، قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوي الفني".