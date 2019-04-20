فقد بقيت عشرات الآلاف من النحل، التي عاشت في خلايا داخل أسقف نوتردام على قيد الحياة وبصحة جيدة، وفقا للمربي المشرف عليهم.

وقال نيكولاس جيان، مربي النحل البالغ من العمر 51 عاما، لشبكة "سي إن إن": "لم تمسهم النيران. إنها معجزة".

وتوجد داخل كاتدرائية نوتردام 3 مناحل، تحتوي كل منها على ما يقدر بنحو 60 ألف إلى 180 ألف نحلة، على ارتفاع منخفض أعلى الطابق الأول من الكاتدرائية.

وامتدت نيران الحريق الذي اندلع الاثنين، ويقول المحققون إنه ربما نجم عن ماس كهربائي، إلى برج الكاتدرائية وجزء كبير من سطحه.

وبعد أيام من الحريق، كان جيان قلقا بشأن نحله، فيما لم تسمح له الشرطة ورجال الإطفاء الفرنسيون بالصعود إلى السطح لفحصه.

لكن الآمال بنجاة النحل تحققت، عندما أظهرته صور جوية سليما على سطح الكاتدرائية.

وقال جيان، الأربعاء: "كل شيء محترق، لكن هناك ثقوب في السقف، ولا يزال بإمكانك رؤية الخلايا الثلاثة".

والخميس الماضي، نشرت شركة تربية النحل الفرنسية صورة على إنستغرام تؤكد أن نحل نوتردام على ما يرام.

وخيم الحزن على فرنسا، الأسبوع الماضي، بسبب كارثة الحريق التي ألحقت أضرارا بالغة بكاتدرائية نوتردام في باريس، فيما قدرت مصادر رسمية أن ترميم الكنيسة سيحتاج إلى نحو 5 سنوات.