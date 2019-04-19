ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، الجمعة، مقطعا مصورا سبق أن بثته المنظمة الدولية لإنقاذ الحيوان، يظهر "إنسان الغاب" وهو يحاول حماية موطنه في الغابة أمام الجرافة، حين أمسك بذراعها بكل قوة ليمنعها من تدمير الأشجار.

وتضمن الفيلم الذي يعود إلى شهر يونيو عام 2018 التأثير المدمر على البيئة جراء اقتلاع وتدمير الأشجار من أجل الحصول على زيت النخيل، لكن جرى تداوله في الآونة الأخيرة على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد مقاومة شرسة مع ذراع الجرافة، تخلى القرد عن قتاله بشكل مأساوي وتسلق إحدى الأشجار.

ويستخدم زيت النخيل في عدد لا يحصى من السلع المنزلية، وهو عنصر رخيص يجري حصاده بشكل متزايد من مزارع ضخمة.

ويجري تدمير مساحات شاسعة من الغابات في جنوب شرق آسيا الاستوائية لإفساح المجال أمام مزارع زيت النخيل هذه - مما يعرض الحياة البرية المحلية المتنوعة للخطر.

وأصابت اللقطات المشاهدين بالذهول، حيث غرد بعضهم على تويتر بالقول إن المشهد "يكسر القلب".

وقال أحد المغردين:" القرد يقاتل الحفار .. هذا أحد أتعس الأشياء التي رأيتها في حياتي".