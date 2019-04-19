وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن تشاد الوارتوفسكي وصديقته التايلندية سوبراني ثبيديت، المعروفة باسم ناديا، اختفيا بعد أن قالت السلطات التايلاندية إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الزوجين لبناء منزل "شرقي".

وقام الوارتوفسكي ببناء منزل بطول 20 مترًا على بعد 12 ميلًا بحريًا من الشاطئ، فيما أصر الوارتوفسكي على أن المنزل كان على بعد 13 ميلًا من الشاطئ، وبالتالي خارج الولاية القضائية لتايلاند.

يذكر أن الوارتوفسكي من رواد مستخدمي عملة بيتكوين الرقمية، وهو رجل أعمال يستثمر في بناء المنازل والمدن العائمة في البحار خارج الولايات القضائية الوطنية، والتي لا تخضع بالتالي للقوانين والضرائب في أي بلد.

وكان الوارتوفسكي يعمل مهندسًا للبرمجيات في الجيش الأميركي في أفغانستان وألمانيا وكوريا الجنوبية قبل أن يكون ثروته من خلال الاستثمار في عملة البيتكوين.