وتظهر الصورة الملتقطة قرب فندق فخم وسط دمشق مجموعة من السوريين على ظهور الخيول، فيما قالت تعليقات مصاحبة لها إن "سكان العاصمة باتوا يعتمدون على الأحصنة لمواجهة نقص الوقود".

إلا أن الصورة ليست إلا جزءا من "مسيرة الشام الكبرى" للخيول العربية الأصيلة، التي تزامنت مع احتفال السويين بعيد الاستقلال عن فرنسا يوم 17 أبريل عام 1946.

وتزامنت الصورة مع أزمة وقود واسعة في سوريا، تلتها إجراءات تقشف جديدة فرضتها الحكومة السورية على كمية الوقود المخصصة للسيارات الخاصة، الاثنين، لتصبح 20 لترا كل 5 أيام.

ويعد قرار وزارة النفط والثروة المعدنية الثالث في 10 أيام، إذ خفضت الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة من 40 إلى 20 ليترا قبل 10 أيام، ثم باتت 20 ليترا كل يومين.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ نحو أسبوعين زحاما خانقا أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على كمية محدودة.

ويعمد مواطنون إلى دفع سياراتهم يدويا لإيصالها إلى محطة الوقود بدلا من تشغيلها، لتوفير ما أمكنهم من بنزين.

وبعد أشهر من نقص حاد في أسطوانات الغاز ثم المازوت، توسعت الأزمة مؤخرا لتطاول البنزين.