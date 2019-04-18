وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، إن الطائرة كانت تستعد للقيام برحلة داخلية من العاصمة موسكو إلى مدينة ماخاتشكالا، الأربعاء، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في أحد المحركين خلال وجودها على مدرج الإقلاع.

ويُظهر مقطع فيديو صوره أحد المسافرين، النيران المنبعثة من المحرك، بينما كانت صيحات الركاب تتعالى، مطالبين الطاقم بتدبر الأمر.

وأوضح المصدر أن عددا من الركاب فتحوا مخرج الطوارئ وخرجوا عبر الجناح الأيمن للطائرة، قبل أن يعودوا مرة أخرى إلى المقصورة بناء على طلب أفراد الطاقم.

وجرى اعتقال 3 أشخاص، من بين أولئك الذين حاولوا مغادرة الطائرة بفتح مخرج الطوارئ، من أجل الاستجواب والتحقيق.

وقال أحد المسافرين: "كان تصرفا طبيعيا بالنسبة للأشخاص الذين يجلسون في المقاعد المجاورة لمخرج الطوارئ، وهم يشاهدون اندلاع النيران بالقرب منهم".

ووفقا لشركة الطيران، فإن انقطاع تدفق الهواء تسبب في انفجار أحد الآليات الموجودة في المحرك قبل دقائق قليلة عن الإقلاع.

وأضافت: "الوضع طبيعي، الطائرة تعمل بكامل طاقتها ولا شيء يهدد سلامة الركاب. سيتم تنفيذ الرحلة على متن طائرة أخرى".