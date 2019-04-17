وفي خطاب مفتوح نشر على تويتر تحت وسم (هاشتاغ) #لا تفسدوا لعبة النهاية، قال جو وأنتوني روسو إنهما عملا مع العدد الهائل من الممثلين "بلا كلل على مدى السنوات الثلاث الماضية بهدف وحيد هو تقديم نهاية مفاجئة جياشة العاطفة للملحمة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافا: "عندما ترى لعبة النهاية في الأسابيع المقبلة، من فضلك لا تفسدها على الآخرين مثلما لا تريد أن يفسدها عليك أحد".

ويمثل الفيلم، وهو من إنتاج شركة "والت ديزني"، نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فيلما من أفلام عالم "مارفل" السينمائي. وأحيطت حبكة الفيلم بسياج من السرية ولم تنظم عروض خاصة بها للصحافة الترفيهية.

وتجاوزت مبيعات التذاكر المسبقة هذا الشهر مبيعات فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ" (ستار وورز: فورس أويكنز) الذي أنتج عام 2015.

ويبدأ عرض الفيلم في 24 أبريل في أستراليا والصين قبل أن يعرض في الولايات المتحدة باليوم التالي.

وقال بعض المعجبين الثلاثاء إنهم شاهدوا مشاهد قصيرة على "رديت" ويوتيوب ومنصات أخرى، ولكن تم حذف اللقطات بسرعة.