ونجح فورمان (70 عاما) وعائلته بالفرار من المنزل في الوقت المناسب، عندما اشتعلت النيران في بيت الملاكم المعتزل الشهير، لكن مجموعته "المذهلة" من السيارات احترقت.

وقالت السلطات إنه تم السيطرة على الحريق في مرآب بطل العالم السابق بالوزن الثقيل، إلا أن فورمان المعروف بولعه بالسيارات، فقد 40 مركبة دفعة واحدة.

ويأتي الحادث ليضاعف أحزان عائلة فورمان، الذين تفاجأوا بانتحار ابنته فريدة الشهر الماضي داخل منزلها في هيوستن.

وحقق فورمان لقب بطل العالم بالملاكمة مرتين، كما أنه خاض واحدة من أشهر النزالات في تاريخ الرياضة أمام البطل الراحل محمد علي كلاي في زائير (الكونغو الديموقراطية حاليا) عام 1974.