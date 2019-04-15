وإذا وضعت ميغان المولود في أواخر أبريل أو أوائل مايو كما هو متوقع، سيكون الضيف الجديد من مواليد برج الثور.

لكن العرافة كاريس ميلونا قالت لـ"رويترز" في لوس أنجلوس، إن هناك عناصر نجمية أخرى نارية في ذلك التوقيت ستلعب دورا، إذ أن كوكب المشترى سيكون في خضم انتقاله صوب برج القوس، فيما سيدخل كوكب الزهرة مجال برج الحمل في الأسبوع المقبل.

وقالت ميلونا بعد أن فحصت الخرائط الفلكية: "هناك اصطفاف ناري عظيم. نتوقع طفلا سيولد بالكثير من مكونات الشخصية المنفتحة على الآخرين والنارية الشجاعة التي تتسم بتألق النجوم".

ولم يحدد هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، موعدا متوقعا لولادة الطفل، لكن ميغان قالت لمحبيها البريطانيين في يناير إنها في الشهر السادس من الحمل.

والأسبوع الماضي قال الزوجان إنهما قررا الاحتفاظ بخصوصية التفاصيل المتعلقة بوصول الوافد الملكي الجديد.

وأضافت ميلونا التي تقرأ أيضا أوراق التاروت عن ميغان وهاري: "إنها مثل أم مثالية ستشمله بالرعاية. وهو أب مثالي يتحلى بالمسؤولية والنبل الشديد. لكن ما لاحظته فيما يتعلق بشخصيتيهما كوالدين هو أن الأمير هاري سيكون في الواقع أكثر صبرا من ميغان".