وأظهرت لقطات مصورة، الكلبة الكولي بالخارج وهي تلعب مع مالكها واثنين من الكلاب. ثم يظهر في الفيديو امرأة تعود مسرعة بسيارتها إلى الوراء.

في تلك اللحظة نفسها، حاولت شيواوا الركض إلى صديقها من سلالة الكولي، لكنها تعثرت في الثلوج.

في غضون ثوان، اندفعت الكولي لإنقاذ الكلبة، وانتزعتها بعيدا عن مسار سيارة الدفع الرباعي التي توقفت صاحبتها للتأكد مما شاهدته في المرآة.

وعلقت المرأة على الفيديو، قائلة: "لقد رأيت شيئًا في مرآة سيارتي. في البداية اعتقدت أنني دهست كلبي".

ويظهر في الفيديو المرأة وهي تخرج من مركبتها لمعانقة الكلبتين.