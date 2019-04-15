يقوم ببطولة الفيلم زكاري ليفي، ودجيمون هونسو، ومارك سترونغ ويخرجه ديفيد ساندبيرغ.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد "صغيرة" (ليتل) بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة ريجينا هول وإيسا راي ومارساي مارتن ومن إخراج تينا جوردن.

واحتل فيلم الحركة والمغامرات الجديد "فتى الجحيم" (هيل بوي)الترتيب الثالث بتحقيق 12 مليون دولار.

يقوم ببطولة الفيلم مارك ستانلي وبرايان جليسون ويخرجه نيل مارشال.

وتراجع فيلم الرعب (بت سماتيري) من المركز الثاني إلى المركز الرابع محققا عشرة ملايين دولار.

الفيلم بطولة جيسون كلارك، وإيمي سيميتز، وإخراج كيفن كولش ودينس ويدمر.

ونزل أيضا فيلم المغامرات (دمبو) من المركز الثالث إلى الخامس بتسجيل 9.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة كولين فاريل، ومايكل كيتون، وإيفا غرين ويخرجه تيم برتون.