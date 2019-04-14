وكانت السلحفاة واحدة من 4 حيوانات فقط من فصيلة سلحفاة "يانغتسي" العملاقة تبقت في العالم بأسره.

وتضم حديقة حيوان "سوتشو" التي كانت تعيش فيها الأنثى أيضا ذكرا من نفس الفصيلة، أما الآخران فيعيشان في فيتنام لكن فصيلتهما غير معروفة.

وقالت سلطات "سوتشو"، الأحد، إن السلحفاة الأنثى نفقت السبت.

وقالت حكومة المدينة في بيان إن الخبراء استخدموا تقنيات لاستخلاص أنسجة من مبيض السلحفاة، لخدمة أغراض البحث في المستقبل.

وقالت صحيفة "الشعب اليومية" الحكومية، إن السلحفاة كانت قد تجاوزت التسعين من عمرها، وخضعت لخمس محاولات للتخصيب الصناعي قبيل وفاتها.